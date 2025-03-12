В России учитель смотрел порно прямо на уроке: кадры попали в сеть

В российском городе Башкортостан произошел курьезный инцидент. Учитель физики одной из школ смотрел порно на уроке. Пикантные кадры попали на проектор, который он забыл выключить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о курьезном инциденте

Стоит отметить, что просмотр порно на работе или в общественных местах – не редкость. Такая же ситуация произошла в одной из российских школ. Там учитель физики прямо во время урока с семиклассниками смотрел кино для взрослых.



В России учитель смотрел порно прямо на уроке / Скриншот с видео

Реакция учебного заведения

Инцидент вызвал волну возмущения у россиян. А в учебном заведении начались проверки. Сейчас учителя отстранили от работы. У учителя изъяли ноутбук, чтобы пройтись по истории посещений сайтов. Результаты проверки должны объявить позже.

Интересно! Просмотр порно может иметь негативные последствия для психического, эмоционального и физического здоровья, особенно при регулярном или чрезмерном потреблении. В частности, частый просмотр порно может вызвать чрезмерный выброс дофамина, что снижает чувствительность к естественным источникам удовольствия (отношения, секс в реальной жизни).

Позже сам педагог объяснил это случайностью. Он хотел зайти в электронный журнал, но что-то пошло не так.

Я что-то нажал, и открылся какой-то сайт,

– оправдывался мужчина.

Тем временем другие учителя обвиняют в инциденте семиклассников. Мол, они что-то подстроили и бедному учителю пришлось смотреть на голых женщин.