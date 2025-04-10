На Тернопольщине женщина предстала перед судом, потому что присылала куму пикантные кадры

На Тернопольщине местную жительницу осудили за пересылку интимных кадров своему куму. Пикантные видео и фото женщина распространяла через Viber.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на реестр судебных решений.

Смотрите также В России учитель смотрел порно прямо на уроке: кадры попали в сеть

Как выяснили правоохранители, женщина загрузила 16 фото и 4 видеозаписи порнографического характера. Эти ролики она хранила на мобильном телефоне.

После этого она около 10 раз посылала эти фото и видео своему куму в Viber. Такие действия она повторяла в период с декабря 2022 года по июль 2024 года.

Как она это объяснила

По словам женщины, кум время от времени помогал ей по хозяйству, но не брал денег за свою работу. Тогда женщина решила порадовать кума пикантными фото и видео.

Решила таким образом его поблагодарить и прислала фото порнографического характера. В дальнейшем они в течение длительного времени обменивались такими фото и видео,

– говорится в материалах дела.

Женщина полностью признала вину в совершении инкриминируемых уголовных правонарушений и просила строго ее не наказывать.



Женщину осудили за пересылку порнографии куму / Фото Unsplash

Какое наказание светит женщине

Подволочиский районный суд признал женщину виновной в распространении продукции порнографического характера и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года. Однако, несмотря на то, что она признала свою вину, заменил наказание на однолетний условный срок.

Справка. Условный срок – это наказание, которое формально является судимостью, но без реального лишения свободы, если осужденный придерживается установленных условий в течение определенного времени. Если в течение испытательного срока (обычно от 1 до 5 лет) лицо не совершает новых преступлений – его считают таким, отбывшим наказание.