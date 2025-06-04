Зрештою, стюарда знайшли у туалеті бізнес-класу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Що стюард робив у туалеті

Колеги стюарда розповіли, що шукали його по всьому літаку. Вони вже почали бити на сполох через відсутність ще одного члена екіпажу, аж раптом виявили його у несподіваному місці. Він танцював голим у туалеті бізнес-класу. Припускають, що чоловік був у стані наркотичного сп'яніння.

Цікаво! Наркотичні речовини дійсно можуть викликати сприйняття простору, часу і власного тіла, тому людина може діяти дивно або роздягатися без усвідомлення цього.

Минуло багато часу, перш ніж його знайшли, і він був повністю не в собі,

– сказав один з членів екіпажу.

Колеги стюарда були розлючені, адже їм довелося більше працювати, щоб замінити свого напарника.



Під час рейсу до Великої Британії стюард танцював голим в туалеті / Фото Unsplash

Що було далі

Стюардові надали змінний одяг і перевели до салону першого класу, де він перебував до завершення рейсу, що тривав приблизно 10 годин. Після прибуття до Великої Британії йому надали медичну допомогу, а згодом тимчасово усунули від виконання професійних обов'язків. Наразі триває внутрішнє службове розслідування інциденту.

Раніше світові ЗМІ писали, що під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа Ілон Маск вживав кетамін, екстазі та психоделічні гриби.