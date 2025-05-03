У Туреччині ціле місто опинилось "під кайфом" через маніпуляції з канабісом

У Туреччині 25-тисячне місто опинилося під дією наркотичних речовин. Все через спалення 20 тонн канабісу, яке відбулося 22 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Turkiye Today.

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Що сталося у Туреччині

Інцидент стався у східнотурецькому місті Лісе. Правоохоронці знайшли та вилучили 20 тонн канабісу. Влада вирішила утилізувати наркотики, спаливши їх. Але вони не врахували, що хмара диму, що здійнялася, викликала у мешканців симптоми інтоксикації, включаючи:

запаморочення,

нудоту,

галюцинації.

Таким чином ціле місто проти своєї волі було під дією наркотичного впливу канабісу.

Так само як тютюновий дим шкодить пасивним курцям у закритих приміщеннях, дим від спалювання цих наркотиків може викликати серйозний дискомфорт, інтоксикацію, запаморочення, нудоту і галюцинації,

– пояснив президент асоціації "Зелена зірка", яка займається боротьбою із залежністю, Яхья Огер.

Відомо, що через п'ять днів після операції жителі продовжують боротися з її наслідками та висловлювати своє невдоволення.



Влада спалює 20 тонн конфіскованого канабісу / Фото Haber1

Цікаво! Влада вилучила канабісу на понад 260 мільйонів доларів (10 мільярдів турецьких лір) під час 226 антинаркотичних операцій, проведених протягом 2024 року. На спалення наркотиків було використано 200 літрів дизельного палива.

Додамо, що у США хочуть примусити держслужбовців проходити тест на наркотики. Таке рішення виникло через дивну поведінку мільярдера Ілона Маска.