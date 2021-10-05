13-річного підлітка госпіталізували у стані клінічної смерті та в комі. Хлопчик був у надто важкому стані, щоб вижити. Аварія сталася 4 жовтня на Великій Кільцевій.

До теми Фура збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові: в якому вони стані

Підліток помер у лікарні

Помер один з підлітків, що потрапив з товаришем під колеса вантажівки. Хлопця везли до лікарні швидкої та невідкладної допомоги в стані клінічної смерті. Про це повідомив заступник головного лікаря медзакладу Андрій Соцький.

За його словами, 13-річного підлітка не вдалося реанімувати. 12-річний травмований перебуває у важкому стані у відділенні політравми. У дитини діагностували забій мозку та скелетну травму.



Помер хлопчик, у якого влетіла фура в Харкові / Фото Нацполіції

Фура влетіла у двох дітей на пішохідному: що відомо