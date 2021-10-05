13-річного підлітка госпіталізували у стані клінічної смерті та в комі. Хлопчик був у надто важкому стані, щоб вижити. Аварія сталася 4 жовтня на Великій Кільцевій.
До теми Фура збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові: в якому вони стані
Підліток помер у лікарні
Помер один з підлітків, що потрапив з товаришем під колеса вантажівки. Хлопця везли до лікарні швидкої та невідкладної допомоги в стані клінічної смерті. Про це повідомив заступник головного лікаря медзакладу Андрій Соцький.
За його словами, 13-річного підлітка не вдалося реанімувати. 12-річний травмований перебуває у важкому стані у відділенні політравми. У дитини діагностували забій мозку та скелетну травму.
Помер хлопчик, у якого влетіла фура в Харкові / Фото Нацполіції
Фура влетіла у двох дітей на пішохідному: що відомо
- 4 жовтня в Харкові 33-річний водій вантажівки в'їхав у двох підлітків.
- Вони в той час перебігали дорогу на нерегульованому пішохідному.
- Хлопці віком 12 та 13 років сильно постраждали і їх відвезли до лікарні.
- Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР.