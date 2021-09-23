Про цю аварію повідомили в одеських телеграм-каналах приблизно о пів на 11 годину ранку. Також очевидці оприлюднили відео з місця аварії.
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Лобове скло повністю вибилось
На записі видно, що після зіткнення перекинулася фура з кузовом білого кольору. У неї була сильно понівечена передня частина. Зокрема, побився бампер і фари, а також повністю вибилося лобове скло.
На місце одразу прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини цієї події. Чи були постраждалі внаслідок цієї аварії – наразі невідомо.
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Інші аварії з вантажівками
- 22 вересня на Львівщині трапилася інша нищівна аварія з вантажним автомобілем. Там водій мікроавтобуса Fiat не впорався з керування та влетів у вантажівку Volvo. Оскільки тіло чоловіка затисло в понівеченому авто, довелося викликати рятувальників, які його вирізали.
- На трасі Дніпро – Запоріжжя 17 вересня сталася справжнісінька автотроща. У ній розбилися 4 легковики та мотоцикл. Це сталося через те, що дорогу накрив дим поля, яке палало неподалік. Водії розповіли, що не побачили вантажівку на узбіччі та почали в неї врізатися.
- У Харкова вночі 15 вересня сталася смертельна аварія з бензовозом. У нього на великій швидкості врізався легковий автомобіль ВАЗ. Його водій помер від отриманих травм ще до приїзду швидкої.