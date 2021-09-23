Про цю аварію повідомили в одеських телеграм-каналах приблизно о пів на 11 годину ранку. Також очевидці оприлюднили відео з місця аварії.

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Лобове скло повністю вибилось

На записі видно, що після зіткнення перекинулася фура з кузовом білого кольору. У неї була сильно понівечена передня частина. Зокрема, побився бампер і фари, а також повністю вибилося лобове скло.

На місце одразу прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини цієї події. Чи були постраждалі внаслідок цієї аварії – наразі невідомо.

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