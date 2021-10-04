Фура збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові: в якому вони стані

4 жовтня 2021 , 19:46
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Джерело:

Нацполіція Харківщини

На Великій Кільцевій у Харкові фура DAF влетіла у двох хлопців віком 12 та 13 років. Діти в той час переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Дітей з важкими травмами відвезли до лікарні.

Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. 33-річний водій загальмував, але все ж в'їхав у підлітків. Аварія сталася 4 жовтня.

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Перебігали дорогу на нерегульованому пішохідному

Вантажівка їхала зі сторони вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти переходили дорогу під час руху авто через нерегульований пішохідний.

Особу 12-річного вдалося встановити. Проте іншого хлопця, на жаль, ні.

Хлопці в лікарні у важкому стані

  • Кажуть, що підлітки бігли один за одним.
  • Водій хоч і пригальмував, але все сталося надто раптово.
  • Хлопці зараз перебувають у лікарні у важкому стані.
  • Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР. 
  • Санкція статті передбачає від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права кермувати до 3 років або без такого.
Автор: Марта Кушка