Фура збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові: в якому вони стані
4 жовтня 2021 , 19:46Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція Харківщини
На Великій Кільцевій у Харкові фура DAF влетіла у двох хлопців віком 12 та 13 років. Діти в той час переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Дітей з важкими травмами відвезли до лікарні.
Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. 33-річний водій загальмував, але все ж в'їхав у підлітків. Аварія сталася 4 жовтня.
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Перебігали дорогу на нерегульованому пішохідному
Вантажівка їхала зі сторони вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти переходили дорогу під час руху авто через нерегульований пішохідний.
Особу 12-річного вдалося встановити. Проте іншого хлопця, на жаль, ні.
Хлопці в лікарні у важкому стані
- Кажуть, що підлітки бігли один за одним.
- Водій хоч і пригальмував, але все сталося надто раптово.
- Хлопці зараз перебувають у лікарні у важкому стані.
- Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР.
- Санкція статті передбачає від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права кермувати до 3 років або без такого.