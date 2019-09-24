Фура розтрощила легковик у масштабній ДТП на Київщині: моторошне відео

На Київщині у масштабній ДТП зіткнулися 7 автомобілів / Колаж 24 каналу

Аварія сталася зранку 24 вересня на кільцевій дорозі міста Бровари, що на Київщині. В ДТП зіткнулися 7 автомобілів. Що саме стало причиною аварії наразі з'ясовують слідчі.