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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Фура розтрощила легковик у масштабній ДТП на Київщині: моторошне відео

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      На Київщині у масштабній ДТП зіткнулися 7 автомобілів
      На Київщині у масштабній ДТП зіткнулися 7 автомобілів / Колаж 24 каналу

      Аварія сталася зранку 24 вересня на кільцевій дорозі міста Бровари, що на Київщині. В ДТП зіткнулися 7 автомобілів. Що саме стало причиною аварії наразі з'ясовують слідчі.

      Відомо, що водія автомобіля Daewoo Nexia затисло в сидінні, повідомляє на фейсбук-сторінці "Київ Оперативний".

      Важливо! Юний волонтер і музикантка: що відомо про загиблих в ДТП на Одещині

      На відео видно, що фура буквально розчавила автомобіль, наступні декілька авто пошкодилися від удару. Про потерпілих та загиблих інформації наразі немає. На місці працюють рятувальники та поліція.

      Дивіться відео: в Броварах сталося масштабне ДТП

      ЩО ВІДОМО ПРО ОСТАННІ МАСШТАБНІ СМЕРТЕЛЬНІ ДТП:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Транспорт Авто Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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