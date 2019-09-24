Фура розтрощила легковик у масштабній ДТП на Київщині: моторошне відео
Аварія сталася зранку 24 вересня на кільцевій дорозі міста Бровари, що на Київщині. В ДТП зіткнулися 7 автомобілів. Що саме стало причиною аварії наразі з'ясовують слідчі.
Відомо, що водія автомобіля Daewoo Nexia затисло в сидінні, повідомляє на фейсбук-сторінці "Київ Оперативний".
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На відео видно, що фура буквально розчавила автомобіль, наступні декілька авто пошкодилися від удару. Про потерпілих та загиблих інформації наразі немає. На місці працюють рятувальники та поліція.
Дивіться відео: в Броварах сталося масштабне ДТП
ЩО ВІДОМО ПРО ОСТАННІ МАСШТАБНІ СМЕРТЕЛЬНІ ДТП:
Джерело: 24 канал
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