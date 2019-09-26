Фура влетіла в зупинку у Києві: шокуюче відео моменту ДТП

У Києві неподалік метро Чернігівська вантажівка не впоралась з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту.

За інформацією видання "Еспресо", водій фури, уникаючи зіткнення з пішоходом по вулиці Братиславській в'їхав в огорожу, зачепив світлофор, зніс стовп електропередач та влетів в зупинку громадського транспорту.

До слова: ДТП на одеській трасі: водію фури обрали запобіжний захід

Частини бетону від стовпа розлетілися дорогою та понівечили інші авто. Також паралізували рух трамваїв.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та не втрапив у поворот.



Фура влетіла у зупинку

Коли очевидці відкрили пасажирські двері – один з чоловіків миттю втік з місця події. Іншого затиснуло в салоні. Його з понівеченої фури діставали рятувальники. І згодом передали медикам. Поліцейські припускають, що саме він був за кермом вантажівки.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі.

Дивіться відео моменту ДТП у Києві:



Фура знесла світлофор та бетонний стовп



У вантажівці було двоє людей



Частини бетону від стовпа розлетілися дорогою

До слова, за останній час в Україні сталось дві масштабні ДТП за участі вантажівок. 21 вересня на Одещині сталось смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною. На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали.



Наступного дня, 22 вересня, у Житомирській області на автодорозі Київ – Чоп водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус. На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів потрапили до лікарні.