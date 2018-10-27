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      Фура з 300 вівцями, що помирають, на Одещині: активісти не дають тварин вивезти на утилізацію

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      На Одещині зоозахисники блокують фуру з вівцями, яких везуть на знищення
      На Одещині зоозахисники блокують фуру з вівцями, яких везуть на знищення / Соцмережі

      Уночі проти 27 жовтня зоозахисники намагалися заблокувати на Одеській митниці фуру з близько 300 вівцями. За словами активістів, тварин везуть на знищення.

      Раніше 24 канал повідомляв, що у порту міста Чорноморськ на Одещині три сотні овець упродовж двох тижнів без їжі та води перебувають у зачиненій фурі. На жаль, деякі тварини вже померли.

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      Як з’ясувалося, тепер їх мають везти на утилізацію. У зв’язку з цим уночі проти 27 жовтня зоозахисники на Одеській митниці почали блокувати вантажівку, передає спільнота UAnimals.

      "Кілька тижнів 300 овець без їжі та води перебували у порту Чорноморська. Тварин, що вижили, Держпродспоживслужба вирішила спалити живцем. Активісти не дають вивезти тварин на вбивство та намагаються хоч мінімально напоїти їх водою", – мовиться у дописі.

      Також громадські діячі вимагають скасування "варварського та необгрунтованого рішення" Держпродспоживслужби.

      "Активістам потрібно підкріплення. Якщо більшість роз’їдеться по домівках, фуру втримати буде неможливо та тварин вб’ють. Приїжджайте, одесити!" – наголошують зоозахисники.

      Нагадаємо, на початку жовтня у Черкасах у зоопарку спалахнула пожежа, у наслідок чого у задимлених вольєрах опинилися птахи та мавпи. На щастя, рятувальникам тварин вдалося врятувати.

      Теги: Новини України протести світ тварин Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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