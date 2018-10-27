Фура з 300 вівцями, що помирають, на Одещині: активісти не дають тварин вивезти на утилізацію

Уночі проти 27 жовтня зоозахисники намагалися заблокувати на Одеській митниці фуру з близько 300 вівцями. За словами активістів, тварин везуть на знищення.

Раніше 24 канал повідомляв, що у порту міста Чорноморськ на Одещині три сотні овець упродовж двох тижнів без їжі та води перебувають у зачиненій фурі. На жаль, деякі тварини вже померли.

Читайте також: Українські захисники знялись з безпритульними собаками, аби врятувати їм життя: милі фото

Як з’ясувалося, тепер їх мають везти на утилізацію. У зв’язку з цим уночі проти 27 жовтня зоозахисники на Одеській митниці почали блокувати вантажівку, передає спільнота UAnimals.

"Кілька тижнів 300 овець без їжі та води перебували у порту Чорноморська. Тварин, що вижили, Держпродспоживслужба вирішила спалити живцем. Активісти не дають вивезти тварин на вбивство та намагаються хоч мінімально напоїти їх водою", – мовиться у дописі.

Також громадські діячі вимагають скасування "варварського та необгрунтованого рішення" Держпродспоживслужби.

"Активістам потрібно підкріплення. Якщо більшість роз’їдеться по домівках, фуру втримати буде неможливо та тварин вб’ють. Приїжджайте, одесити!" – наголошують зоозахисники.

Нагадаємо, на початку жовтня у Черкасах у зоопарку спалахнула пожежа, у наслідок чого у задимлених вольєрах опинилися птахи та мавпи. На щастя, рятувальникам тварин вдалося врятувати.