Фура злетіла з мосту і впала просто на залізничну колію: водій був п'яний – фото

Жахлива аварія сталась на Дніпропетровщині. Водій вантажівки не впорався з керуванням через що фура злетіла з траси і впала просто на залізничне полотно.

Інцидент стався ввечері 15 червня на автодорозі "Київ – Луганськ – Ізварине" поблизу міста Новомосковськ на Дніпропетровщині.

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Як інформують обласні надзвичайники, водій вантажного автомобіля IVECO не впорався з керуванням і машина впала з мосту на залізничні колії.

Через цю надзвичайну ситуацію був призупинений рух на залізничному перегоні Самарівка – Новомосковськ. Щоб відновити рух, рятувальники самостійно "звільнили" одну колію.

Видання 056.ua інформує, що постраждалого водія вантажівки госпіталізували.

Пізніше у поліції, яка взялась розслідувати цю аварію, з’ясували, що 56-річний водій вантажівки керував габаритним транспортом у нетверезому стані.

Слідчі вирішують питання про відкриття проти нього кримінального провадження.