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      Фургон хлібзаводу спричинив страшну ДТП у Києві, є жертва: фото та відео

      2207 Читать новость на русском
      ДТП у Києві
      ДТП у Києві / "Київ оперативний"

      У Києві на вулиці Богатирській сталася жахлива аварія за участі двох автомобілів. В результаті загинула одна людина.

      За інформацією "Київ оперативний", легковик Skoda зупинився в правій смузі, коли на великій швидкості в задню частину авто в'їхав фургон хлібзаводу.

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      Внаслідок зіткнення одна пасажирка легковика, яка сиділа позаду, загинула. Водія і ще одну пасажирку Skoda – госпіталізували.

      дтп у Києві
      ДТП у Києві

      дтп києва
      Авто хлібозаводу

      дтп києва
      В результаті ДТП загинула жінка

      Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та поліцейський патруль.

      Дивіться відео з місця ДТП у Києві:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Жертви
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