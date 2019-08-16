Фургон хлібзаводу спричинив страшну ДТП у Києві, є жертва: фото та відео
У Києві на вулиці Богатирській сталася жахлива аварія за участі двох автомобілів. В результаті загинула одна людина.
За інформацією "Київ оперативний", легковик Skoda зупинився в правій смузі, коли на великій швидкості в задню частину авто в'їхав фургон хлібзаводу.
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Внаслідок зіткнення одна пасажирка легковика, яка сиділа позаду, загинула. Водія і ще одну пасажирку Skoda – госпіталізували.
ДТП у Києві
Авто хлібозаводу
В результаті ДТП загинула жінка
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та поліцейський патруль.
Дивіться відео з місця ДТП у Києві:
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