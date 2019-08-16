Фургон хлібзаводу спричинив страшну ДТП у Києві, є жертва: фото та відео

У Києві на вулиці Богатирській сталася жахлива аварія за участі двох автомобілів. В результаті загинула одна людина.

За інформацією "Київ оперативний", легковик Skoda зупинився в правій смузі, коли на великій швидкості в задню частину авто в'їхав фургон хлібзаводу. Читайте також: У Києві розлючений батько понівечив позашляховик, який зачепив його дитину Внаслідок зіткнення одна пасажирка легковика, яка сиділа позаду, загинула. Водія і ще одну пасажирку Skoda – госпіталізували.

ДТП у Києві

Авто хлібозаводу

В результаті ДТП загинула жінка Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та поліцейський патруль. Дивіться відео з місця ДТП у Києві: