Фургон протаранив натовп у центрі Шанхая: багато поранених
06:16, сьогодні 488
2 лютого в туристичному центрі китайського Шанхаю фургон здійснив наїзд на пішоходів, в результаті чого щонайменше 18 осіб зазнали поранень.
Як повідомляє Sky News з посиланням на повідомлення уряду, інцидент трапився поблизу Народної площі.
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Також зазначається, за деякими даними, всередині фургона були газові балони, відтак після ДТП вони зайнялися.
Після наїзду на пішоходів фургон зайнявся полум'ям: відео
Наразі обставини та причини події з’ясовуються.
Внаслідок інциденту щонайменше 18 осіб постраждали
За словами місцевої влади, три особи перебувають у вкрай важкому стані.
За інформацією ЗМІ, в салоні фургону перебували 6 осіб.
Джерело: 24 Канал
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