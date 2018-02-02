Фургон протаранив натовп у центрі Шанхая: багато поранених

2 лютого в туристичному центрі китайського Шанхаю фургон здійснив наїзд на пішоходів, в результаті чого щонайменше 18 осіб зазнали поранень.

Як повідомляє Sky News з посиланням на повідомлення уряду, інцидент трапився поблизу Народної площі.

Читайте також: Автобус вилетів на зупинку громадського транспорту у Стамбулі: є загиблі

Також зазначається, за деякими даними, всередині фургона були газові балони, відтак після ДТП вони зайнялися.

今天上午9:15左右 上海南京西路、黄陂北路的人民公园门口 发生了疑似自杀式袭击事件 一辆外地牌照的面包车 故意撞向人群 现场导致多人重伤 不排除有人已经死亡 该辆车上 装有多个液化气瓶 pic.twitter.com/V2CNnuUAJg — wenshixiu (@wenshixiu) February 2, 2018

Після наїзду на пішоходів фургон зайнявся полум'ям: відео

Наразі обставини та причини події з’ясовуються.

Внаслідок інциденту щонайменше 18 осіб постраждали

За словами місцевої влади, три особи перебувають у вкрай важкому стані.

За інформацією ЗМІ, в салоні фургону перебували 6 осіб.