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Фургон протаранив натовп у центрі Шанхая: багато поранених

06:16, сьогодні 488
Фургон наїхав на пішоходів у Шанхаї: 18 осіб постраждали
Фургон наїхав на пішоходів у Шанхаї: 18 осіб постраждали / Соцмережі

2 лютого в туристичному центрі китайського Шанхаю фургон здійснив наїзд на пішоходів, в результаті чого щонайменше 18 осіб зазнали поранень.

Як повідомляє Sky News з посиланням на повідомлення уряду, інцидент трапився поблизу Народної площі.

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Також зазначається, за деякими даними, всередині фургона були газові балони, відтак після ДТП вони зайнялися.

Після наїзду на пішоходів фургон зайнявся полум'ям: відео

Наразі обставини та причини події з’ясовуються.

Внаслідок інциденту щонайменше 18 осіб постраждали

За словами місцевої влади, три особи перебувають у вкрай важкому стані.

За інформацією ЗМІ, в салоні фургону перебували 6 осіб.

Теги: Аварії та ДТП Китай
Джерело: 24 Канал
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