Фури роздавили легковик на трасі під Одесою: є потерпілі – відео

На трасі Одеса – Миколаїв 13 серпня трапилася жорстка аварія з 2 фурами. Вони стиснули легковий автомобіль із двох боків.

Внаслідок аварії є потерпілі, проте невідомо, скільки їх. Очевидці одразу оприлюднили 2 відео з місця.

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Капот став "гармошкою"

На записах видно, що в легковика пошкоджені 2 сторони. Ці пошкодження вкрай серйозні, а ось про стан потерпілих нічого невідомо. Ззаду в машини вибите скло та деформований корпус.

А спереду найбільше дісталося капоту. Він практично склався "гармошкою", а потім прогнув лобове скло. У вантажівок пошкоджень практично немає.

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Інша аварія з фурою

Під Дніпром на трасі Харків – Красноград – Прищепино трапилася карколомна аварія вантажівки та легковика. Це сталося, бо легковик підрізав фуру, яка везла пшеницю.

Як наслідок, вона перекинулася та сильно пошкодила цей автомобіль. Після ДТП вся дорога в цьому місці була вкрита зерном.