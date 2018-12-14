Фуркад гостро відповів на питання про допінг-скандал з російськими біатлоністами

П'ятиразовий олімпійський чемпіон француз Мартен Фуркад прокоментував допінг-скандал з російськими біатлоністами.

Фуркад заявив, що його думка щодо росіян Ірини Старих й Олександра Логінова не змінилася після того, як вони відбули дискваліфікацію за допінг.

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"Я вже говорив, що думаю про Логінова й Старих. Я не боюся називати їх імена. Вони знають, що я про них думаю. На їх місці мені б було соромно. Але, здається, їх все влаштовує. Та це їхня справа", – сказав Фуркад в інтерв'ю німецькому ARD на першому етапі Кубка світу, яке було опубліковано вчора.

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Нагадаємо, що ввечері 12 грудня австрійські правоохоронці навідалися до розташування збірної Росії з біатлону, які прибули на етап Кубка світу в Хохфільцені. Росіян підозрюють у використанні допінгу, що за австрійським законодавством тягне за собою кримінальну відповідальність.