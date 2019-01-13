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      Фуркад лицемір, бере приклад із західних політиканів, – російський чиновник накинувся на Мартена

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      Фуркад лицемір, – Свищов
      Фуркад лицемір, – Свищов / kommersant.ru

      Член комітету Держдуми Росії з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищов назвав французького біатлоніста Мартена Фуркада лицеміром. Ця заява була зроблена у світлі крити француза на адресу російського біатлоніста Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію за вживання допінгу й виграв спринтерську гонку в Оберхофі.

      Політик заявив, що француз Фуркад наслідує західних політиків.

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      "Фуркад бере приклад із західних політиканів і діє винятково в рамках подвійних стандартів. На підтвердження цього можна згадати його висловлювання, зроблені про норвезьку спортсменку Терезу Йохауг. У 2016 році вона була викрита у вживанні анаболічних стероїдів, і тоді антидопінгове агентство Норвегії рекомендувало дискваліфікувати її на 14 місяців", – цитує чиновника "Спорт-Експрес".

      "Фуркад на кожному розі заступався за атлетку, заявляючи про її невинуватість і, називаючи покарання для неї "дуже суворим". Виходить, що викриту в допінгу норвежку він люто захищав, а щодо російського спортсмена, який чесно відбув ще більш суворе покарання за допінг у вигляді дискваліфікації на 3 роки, він висловлює протилежну думку – Фуркад переконаний в його винності. Хоча, ще раз підкреслю, Логінов вже поніс покарання, виступає як чистий спортсмен і обігрує Фуркада на абсолютно законних підставах.

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      Я вважаю, що слова Фуркада повністю вкладаються в західну політику нагнітання атмосфери неприйняття і навіть ненависті до російських атлетів. Логінов показав вищий клас: він переміг, незважаючи на таке ставлення з боку "колеги". Все це ще раз підтверджує: в чистій спортивній боротьбі нашим немає рівних. Лицемірство Фуркада виглядає огидно. Не хочу принижувати його гідність як спортсмена, але, в тому числі на моє розчарування, він демонструє зовсім неблагородні людські якості", – сказав Свищов.

      Нагадаємо, що спринт на етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Оберхофі виграв росіянин Олександр Логінов. Через його перемогу розгорівся скандал між біатлоністами.

       

      Теги: Спорт Новини біатлону Допінг
      Джерело: 24 Канал
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