Фуркад здобув четверту перемогу в сезоні на етапі Кубка світу

Мартен Фуркад декласує суперників, тільки один українець в Топ-30. Навіть один промах не завадив французу піднятися на вершину п'єдесталу пошани на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

Відмінна швидкість дозволила Мартену Фуркаду випередити срібного призера Ондржея Моравця більш, ніж на хвилину. Хоча чех не зробив жодного промаху. Третім до фінішу прийшов норвежець Йоханнес Бьо.

Читайте також: Жіноча естафета в Обергофі: збірна України з біатлону фінішувала позаду Росії

Найкращий же результат серед українців показав Артем Прима, який з двома промахами фінішував 26 і єдиний з нашої збірної потрапив у залікову зону.

Лише секунда відділила Дмитра Підручного від здобуття балів. Він перетнув фініш 41-м. Артем Тищенко показав 49-й результат, Володимир Семенов – 58-й, а Руслан Ткаленко – 80.

Нагадаємо, Мартен Фуркад здобув третю у сезоні перемогу на етапах кубка світу із біатлону. А от українські спортсмени опинилися в 20 лідерів.