01:56
11 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Священна мета росіянина. Масштабна крадіжка в Держдумі
Вєсті Кремля
23:06, 10 січня
Вєсті.UA. Український цар Мідас. Незламний Добкін
Вєсті.UA
20:27, 10 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Фуркад здобув четверту перемогу в сезоні на етапі Кубка світу

22:24, 10 січня 106 Читать новость на русском

Мартен Фуркад декласує суперників, тільки один українець в Топ-30. Навіть один промах не завадив французу піднятися на вершину п'єдесталу пошани на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

Відмінна швидкість дозволила Мартену Фуркаду випередити срібного призера Ондржея Моравця більш, ніж на хвилину. Хоча чех не зробив жодного промаху. Третім до фінішу прийшов норвежець Йоханнес Бьо.

Читайте також: Жіноча естафета в Обергофі: збірна України з біатлону фінішувала позаду Росії

Найкращий же результат серед українців показав Артем Прима, який з двома промахами фінішував 26 і єдиний з нашої збірної потрапив у залікову зону.

Лише секунда відділила Дмитра Підручного від здобуття балів. Він перетнув фініш 41-м. Артем Тищенко показав 49-й результат, Володимир Семенов – 58-й, а Руслан Ткаленко – 80.

Нагадаємо, Мартен Фуркад здобув третю у сезоні перемогу на етапах кубка світу із біатлону. А от українські спортсмени опинилися в 20 лідерів.

Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Эффект бумеранга: как иранская власть сама на себя навела беду
10 січня, 23:00 Эффект бумеранга: как иранская власть сама на себя навела беду
Іван Яковина 466
Головні новини 10 січня: новий виток у справі Ноздровської, сепаратистський скандал у Львові
10 січня, 22:54 Головні новини 10 січня: новий виток у справі Ноздровської, сепаратистський скандал у Львові
1072
50 км/год: тихіше їдеш — в Європу доїдеш?
10 січня, 21:55 50 км/год: тихіше їдеш — в Європу доїдеш?
Ольга Бродська 2397
Нові ціни на продукти та послуги: чого чекати у 2018 році?
10 січня, 20:02 Нові ціни на продукти та послуги: чого чекати у 2018 році?
Яніна Ткачук 1307
Злочин і покарання: вбивство Ірини Ноздровської – тест на виживання влади?
10 січня, 19:01 Злочин і покарання: вбивство Ірини Ноздровської – тест на виживання влади?
Інна Жолобович 2639
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера
 12 листопада 2017 , 15:59
Різницю між українцями і росіянами показали у влучній карикатурі
 1 жовтня 2017 , 10:05
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото
 13 серпня 2017 , 11:32
Як помер екс-зять Тимошенко: одноклубник Карра розповів деталі
9 січня , 12:45
Від математики до географії: тест на знання шкільної програми
 1 вересня 2017 , 16:01 29
Бій Усик – Хук: на дуелі поглядів німець штовхнув та грубо обізвав українця
 6 вересня 2017 , 19:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук