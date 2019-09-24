Фурса спрогнозував оптимістичний та песимістичний сценарій для долара

Про економічну ситуацію в Україні, про долар, чи повернеться курс по 8 гривень та як вплинув скандал з Валерією Гонтаревою на українські облігації – у прямому ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Оптимістичний та песимістичний сценарії для долара

– Не думаю, що подальше зростання гривні є таким оптимізмом. Можна взяти приклад з Словаччини. Вони зробили структурні реформи і в результаті валюта зміцнилася вдвічі. Ви робите реформи – до вас приходить багато інвестицій і як результат – валюта зміцнюється.

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– Я не думаю, що ми вже стали на шлях Словаччини, хоча ті економічні інновації, які відбувалися, радують. Це позитивний варіант, що гривня стабілізується і не буде падати.

– Негативний варіант, уявімо, завтра якийсь суд виносить рішення по "Приватбанку", МВФ каже: "До побачення". І все – на цьому наша макроекономічна стабільність закінчується. В негативному сценарії може бути будь-який курс.

– Зараз зростання економіки, валютна стабільність і вся це базується на співпраці з МВФ. Якщо ви заберете цю цеглинку, тоді ми знову повертаємося десь до 2014 року. Оптимізм дуже швидко закінчиться.

Що відомо про зміцнення гривні?Американська валюта в Україні дешевшає. І такою дешевою не була впродовж трьох останніх років. Станом на 24 серпня курс долара в Україні впав на 11 копійок. Коштує він 24 гривні 32 копійки.



Також активно дешевшає євро. Порівняно з 23 серпня – на 23 копійки. Вперше з січня 2016 року він коштує менше 27 гривень.

Курс долара по 8 гривень

– Основний фактор, що впливає на падіння курсу – це психологія. Зміни курсу цілком виправдані та логічні, адже економіка в Україні за останні три – чотири роки зростає.

– Сьогодні відбувся великий аукціон з продажу державного боргу. Тож останнє посилення гривні відбувалося саме завдяки продажу іноземцями долара. Долару по 8 більше ніколи не буде, але важко сказати, коли саме зупиниться зміна курсу.

– Зараз сезонно гривня мала б слабшати, але тренд психологічного позитивізму не дає це робити. Також він додав, що неможливо передбачити, коли саме гривня зупиниться.

– Якщо з автомобілями ситуація зрозуміла, то що стосується нерухомості – ситуація складніша. Ціни на автомобілі прив'язані до далара, і це логічно – адже авто імпортовані. Якщо в людей доходи в гривнях, то вони виграють від цього.

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– З нерухомістю більш складна історія. Зараз цей оптимізм почав знову штовхати вгору. Останні два-три роки ціни падали або, принаймні, стояли на місці. Зараз відмічаємо знову пожвавлення попиту, активно люди купують, все розлітається – і ціни знову починають зростати,

Скандали з Гонтаревою

– Ситуація з ексочільницею НБУ вплинула на зовнішні ринки, на наші єврооблігації. Там йде падіння і вже дві-три статті Financial Times були присвячені тому, що є Ігор Коломойський і його фактор ризикований для країни. В результаті наші єврооблігації впали.

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– Це не дуже вплинуло на попит на аукціоні. Проте, варто розуміти, що цей попит давно готувався. Вони готувалися до цього аукціону, до цього вівторка, коли будуть продаватися п’ятирічні цінні папери.

– Загалом, дуже насторожливо сприймається ця ситуація – і навколо Гонтаревої, і навколо "Приватбанку". Це великий ризик і про це відверто заявляє МВФ, і наші міжнародні партнери.



Напади на Гонтареву та її рідних / інфографіка 24 каналу

Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка . Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили , тепер начебто до тла вигорів маєток під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози.

Що відомо про Гонтареву та Коломойського?

На початку серпня 2019 року ГПУ викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.



Також олігарх Ігор Коломойський збирається судитися з Валерією Гонтаревою. Зараз він консультується з юристами та перебуває "на стадії передсудової підготовки".