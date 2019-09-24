Фурса спрогнозував оптимістичний та песимістичний сценарій для долара
Про економічну ситуацію в Україні, про долар, чи повернеться курс по 8 гривень та як вплинув скандал з Валерією Гонтаревою на українські облігації – у прямому ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Оптимістичний та песимістичний сценарії для долара
– Не думаю, що подальше зростання гривні є таким оптимізмом. Можна взяти приклад з Словаччини. Вони зробили структурні реформи і в результаті валюта зміцнилася вдвічі. Ви робите реформи – до вас приходить багато інвестицій і як результат – валюта зміцнюється.
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– Я не думаю, що ми вже стали на шлях Словаччини, хоча ті економічні інновації, які відбувалися, радують. Це позитивний варіант, що гривня стабілізується і не буде падати.
– Негативний варіант, уявімо, завтра якийсь суд виносить рішення по "Приватбанку", МВФ каже: "До побачення". І все – на цьому наша макроекономічна стабільність закінчується. В негативному сценарії може бути будь-який курс.
– Зараз зростання економіки, валютна стабільність і вся це базується на співпраці з МВФ. Якщо ви заберете цю цеглинку, тоді ми знову повертаємося десь до 2014 року. Оптимізм дуже швидко закінчиться.
Що відомо про зміцнення гривні?Американська валюта в Україні дешевшає. І такою дешевою не була впродовж трьох останніх років. Станом на 24 серпня курс долара в Україні впав на 11 копійок. Коштує він 24 гривні 32 копійки.
Також активно дешевшає євро. Порівняно з 23 серпня – на 23 копійки. Вперше з січня 2016 року він коштує менше 27 гривень.
Курс долара по 8 гривень
– Основний фактор, що впливає на падіння курсу – це психологія. Зміни курсу цілком виправдані та логічні, адже економіка в Україні за останні три – чотири роки зростає.
– Сьогодні відбувся великий аукціон з продажу державного боргу. Тож останнє посилення гривні відбувалося саме завдяки продажу іноземцями долара. Долару по 8 більше ніколи не буде, але важко сказати, коли саме зупиниться зміна курсу.
– Зараз сезонно гривня мала б слабшати, але тренд психологічного позитивізму не дає це робити. Також він додав, що неможливо передбачити, коли саме гривня зупиниться.
Ціни на нерухомість
– Якщо з автомобілями ситуація зрозуміла, то що стосується нерухомості – ситуація складніша. Ціни на автомобілі прив'язані до далара, і це логічно – адже авто імпортовані. Якщо в людей доходи в гривнях, то вони виграють від цього.
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– З нерухомістю більш складна історія. Зараз цей оптимізм почав знову штовхати вгору. Останні два-три роки ціни падали або, принаймні, стояли на місці. Зараз відмічаємо знову пожвавлення попиту, активно люди купують, все розлітається – і ціни знову починають зростати,
Скандали з Гонтаревою
– Ситуація з ексочільницею НБУ вплинула на зовнішні ринки, на наші єврооблігації. Там йде падіння і вже дві-три статті Financial Times були присвячені тому, що є Ігор Коломойський і його фактор ризикований для країни. В результаті наші єврооблігації впали.
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– Це не дуже вплинуло на попит на аукціоні. Проте, варто розуміти, що цей попит давно готувався. Вони готувалися до цього аукціону, до цього вівторка, коли будуть продаватися п’ятирічні цінні папери.
– Загалом, дуже насторожливо сприймається ця ситуація – і навколо Гонтаревої, і навколо "Приватбанку". Це великий ризик і про це відверто заявляє МВФ, і наші міжнародні партнери.
Напади на Гонтареву та її рідних / інфографіка 24 каналу
Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер начебто до тла вигорів маєток під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози.
Що відомо про Гонтареву та Коломойського?
На початку серпня 2019 року ГПУ викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.
Також олігарх Ігор Коломойський збирається судитися з Валерією Гонтаревою. Зараз він консультується з юристами та перебуває "на стадії передсудової підготовки".