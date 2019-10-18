Фурса: Суд і СБУ – дві головні проблеми України. Вони "щемлять" бізнес

Про те, як і чим Україна може привабити іноземних інвесторів – в бліц-інтерв'ю з інвестиційним банкіром, фахівцем відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергієм Фурсою.

Один з найбільших українських платників податків – "Бритіш Американ Тобакко" – зупинив виробництво тютюнової продукції на заводі "В. А. Т. – Прилуки" в Чернігівській області. Генеральний директор "В. А. Т. – Прилуки" Артем Скрипка заявив, що прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним. Компанія також заявила, що переносить офіс з України до Румунії. І це – не перший випадок, коли бізнес заявляє про податковий тиск, що може вплинути на інвесторів, які вкладають в Україну гроші.

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Про те, чому великі інвестори залишають Україну, як це пов'язано з податковими ініціативами нової влади і що зробити, щоб інвестори, нарешті, почали заходити в нашу країну – розповів Сергій Фурса.

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Великі інвестори вже кажуть, що йдуть з України. За їх словами, причина – раптові перевірки, нові податкові зміни, які намагається дуже швидко впровадити нова влада…

Поки йдуть тільки тютюнові компанії, та й у них там специфічна історія. Кажуть ще про "Арселор", але він поки не зовсім йде.

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З "Арселор Міттал" дійсно є велика проблема. Це – найбільший інвестор в Україну. Це – єдина компанія, яка приватизувала все красиво і за законом, а не отримавши підприємство через схеми. Ця компанія опинилася під сильним тиском влади, в першу чергу – Офісу Президента.

Що таке ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"? Це – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Воно є частиною найбільшого в світі виробника сталі ArcelorMittal, який утворився в 2006 році після злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.



У липні СБУ провела обшуки на території підприємства. Формально – через радіоактивне випромінювання від вимірювальних приладів, які використовують всі металургійні підприємства, що безперервно розливають сталь. За підсумками перевірок СБУ на папері вилучила споруджуваний комплекс машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) вартістю понад $100 млн. Після цього топ-менеджери компанії провели зустрічі з керівництвом країни. За підсумками яких було заявлено, що Кривий Ріг отримає від меткомбінату 50 млн грн. на капремонт футбольного стадіону та щорічні мільйонні внески до міського фонду здоров'я.

На компанію активно тиснули. Це призвело до того, що компанію все ж змусили взяти участь у будівництві онкоцентру в Кривому Розі на 15 млн євро.

Ціна цих 15 млн євро, які компанію змусили віддати – близько 10 мільярдів гривень інвестицій в Україну, які компанія скасувала, це по-перше. Що по-друге – складно зараз уявити.

Чому?

Тому що тиск здійснювався на найвищому рівні, аж до пана Міттала, який приїжджав в Україну і зустрічався з Офісом Президента. Скільки інвестицій ми втратимо в результаті цього – ми не можемо уявити. Бо сам Міттал тепер буде вкрай обмежено інвестувати в Україну.



Сергій Фурса/Фото: 24 канал

Крім того, Міттал обідає, вечеряє, грає в гольф і спілкується з багатьма бізнесменами. Тепер, коли його будуть питати за Україну, він буде говорити, що це та країна, в якій влада дозволяє собі використовувати силові органи для тиску на інвесторів, щоб отримати від них якісь міні-плюшки. Це позбавляє нас багатьох інвестицій, тому що інвестори по сарафанному радіо дізнаються, як їх зустрічають в Україні.

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Історія з "Бритіш Американ Тобакко" не така складна?

Вона інша. Це – тютюнники. У них там досить специфічна історія.

Що таке "Бритіш Американ Тобакко"? Компанія, яка була створена 1993 року на базі тютюнової фабрики в Прилуках. Входить до групи British American Tobacco, яка є другою найбільшою в світі тютюновою компанією. Виробляє в Україні міжнародні марки KENT, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, Glo, а також національні сигарети "Прилуки". У 2018 році компанія заплатила понад 16 млрд грн податків до держбюджету України.



Наприкінці вересня стало відомо, що з 2020 року компанія переносить регіональний центр з Києва до Румунії, а український офіс буде включений в інший регіон. У київському офісі пояснили, що рішення обумовлене, серед іншого, непрогнозованою фіскальною і регуляторною політикою уряду України.

Захищати тютюнові компанії дуже складно, і підвищення акцизів, в принципі, є правильним. Питання в тому, чи дотримувалися всі досягнутих домовленостей. Але тут я просто не в темі, щоб обговорювати які домовленості були і на якому рівні.

Повідомлення про можливе закриття "Розетки" внаслідок податкових ініціатив – це…

Це все фігня. Вони нікуди не подінуться. Вони просто хочуть продавати "контрабас", як і раніше

На іноземних інвесторів ця історія вплине?

Взагалі ніяк.



Сергій Фурса/Фото: 24 канал

Після того як в Україні змінилася влада, інвестиційний клімат в країні змінився? Інвесторам стало легше дихати?

Інвестклімат той же. Тиск з боку силовиків залишився, суди – це, як і раніше, проблема...

Тобто, взагалі нічого не змінилося?

Поки нічого.

Ми можемо прогнозувати, що в цьому питанні інвестиційної привабливості України буде далі?

Багато в чому все залежить від судової реформи і реформи СБУ. Суд і СБУ – дві головні проблеми України. Вони "щемлять" бізнес. Величезне розчарування викликає відкат земельної реформи, коли замість ліберальної моделі вибирають модель дуже спокійненько, яка не стане сигналом для інвесторів.

А податкові зміни, які пропонує влада? Законопроекти 1053 і 1073, 1210 викликали багато критики як від малого, так і від великого бізнесу. Тут і ФОПи, і навантаження на гірників…

Ні, там все добре.

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Єдине, що погано, це ініціативи щодо залізній руді. Цю інціативу критикують дуже справедливо. Підвищення ренти на видобуток залізної руди – це було чисте бажання Коломойського, яке виникло з нізвідки, яке не відповідає нормальним світовим практикам і дійсно псує інвестклімат.

Чому критикують за ініціативи по ФОПах?

Тому що через ФОПи працює тіньова економіка. Люди не хочуть виходити з тіні.

Їм так спокійніше?

Так. Ну, і не потрібно платити податки.



Сергій Фурса/Фото: 24 канал

Наскільки Україна приваблива для інвесторів сьогодні?

У будь-якому випадку, інвестпривабливість існує. Питання завжди в тому, скільки інвесторів в країну заходить. В Україну поки їх заходить не дуже багато. Ми їх лякаємо.

У нас найбільший приплив інвестицій останніми роками був у відновлювану енергетику – сонце і вітер. Зараз влада намагається ініціювати перегляд тарифів у цій сфері – це теж буде поганим сигналом.

Підсумовуючи: на даний момент перспективи щодо приходу інвесторів в Україну вони які?

Туманні.

Яку пораду ви б дали владі, особливо в частині законодавства і взагалі?

Ключове, що хвилює інвесторів – це верховенство права. Нам потрібно розвивати верховенство права і обмежувати силовиків. Потрібна судова реформа. Нормальна, а не те, що проголосували вчора. Необхідно створити службу фінансових розслідувань і забрати у всіх інших органів право підходити до бізнесу взагалі.