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Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів

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Юрій Можаровський (на дальньому плані) став "героєм туру"
Юрій Можаровський (на дальньому плані) став "героєм туру" / ФК Шахтар

3-й тур Прем'єр-ліги України повернув наш футбол у старе брудне русло – коли про рефері говорять більше, ніж про гравців, тренерів, голи…

Суддівську тему започаткував перший і найважливіший матч туру "Динамо" – "Шахтар" (1:0). Один з найкращих вітчизняних арбітрів Юрій Можаровський не призначив стовідсотковий пенальті. Кияни мінімально перемогли. Мабуть, якби результат був іншим, і про 11-метровий говорили б менше. Але помилка Можаровського здійняла справжню хвилю обурення і навіть відвертих образ на адресу арбітра.

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Представників "Шахтаря" і прихильників клубу можна зрозуміти. Тим більше, що два тижні тому команда побувала в аналогічному нокауті – програла "Динамо" в Суперкубку України – 0:1. Тоді арбітр Костянтин Труханов теж не призначив досить очевидний пенальті.

Чи можна дві схожі за суттю і наслідками помилки вважати ланками одного ланцюжка? "Так" – якщо ви прихильник "Шахтаря". Можна навіть зліпити чергову конспірологічну теорію про змову проти гірників. "Ні, це випадковий збіг" – якщо ви за "Динамо". І тут таки можна згадати приклади, коли арбітри помилялися на користь "Шахтаря". Скажімо, в стартовому матчі чемпіонату проти "Десни" рефері за рахунку 0:0 не зарахував "чистий" гол у ворота П’ятова. А якби вказав на центр, хто знає, як би той поєдинок завершився б… До речі, суддю тоді в упередженості ніхто не звинувачував. Бо це не матч з "Динамо"?

Матч
Матчі "Динамо" і "Шахтаря" – це завжди битва

Звісно, аналізувати роботу служителів Феміди необхідно. І сварити їх за помилки – теж треба. Але дії людей зі свистками і прапорцями не повинні затьмарювати як саму гру, так і розбір гри. Хоча якщо два суперклуби за два матчі забивають лише два голи після двох помилок голкіпера і практично не створюють моменти біля воріт, то, звісно, про що ще говорити футбольним і диванним експертам, як не про арбітраж?! Погодьтеся: обидва наших згаданих "класіко" були досить слабкими за рівнем гри і нуднуватими (хоча фанати "Динамо" зі мною може й не погодяться). Початок сезону – часткове виправдання. Але хто на нього зважатиме, якщо команди провалять старт у єврокубках? А нині досить тривожно за обох наших грандів. І розмови про упередженість арбітрів чи їхні помилки лише відволікають і зовсім не заспокоюють.

Суддівська тема стала актуальної ще для одного матчу 3-го туру – "Ворскла" – ФК "Львів" (1:0). Рефері Іван Бондар непогано вів цей досить непростий поєдинок, але в самому кінці, на 89-й хвилині, не призначив вірний пенальті у ворота полтавчан. Він наскільки розгубився, що зовсім втратив контроль над ситуацією і без явних підстав вилучив з поля ще й по одному футболісту з обох команд. Після цього про упередженість Бондаря ніхто не говорив – ну це ж не матч "Динамо" – "Шахтар". Але цю помилку варто загадати як приклад того, що в якийсь момент концентрацію може втратити не лише гравець, який до цього грав бездоганно, але й арбітр, який отримує навантаження (фізичні і психологічні) аж ніяк не менші.

Тому якщо ми розуміємо і приймаємо помилки футболістів, то так само маємо ставитися і до "проколів" арбітрів.

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Автор: Анатолій Яворський, Блог Медіа
Теги: Публікації Шахтар Динамо УПЛ Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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