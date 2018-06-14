Футбол на кістках: Charlie Hebdo вкотре відзначився влучною карикатурою на ЧС-2018 у Росії

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo оприлюднив ще одну карикатуру, яка стосується цьогорічного Чемпіонату світу з футболу, який незабаром стартує у Росії. Цього разу мовиться про убитих політичних журналістів.

Про це написала журналістка Анастасія Кириленко у своєму Facebook.

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"Charlie Hébdo. Переклад. Зверху: "ЧС к Росії". Напис ліворуч: "спортивні журналісти". Напис праворуч: "політичні журналісти", – зазначає вона у коментарі до малюнка.

Як видно з допису, французи зобразили футбольне поле у вигляді кладовища, де лежать кістки убитих політичних журналістів.

До слова, одні з найгучніших злочинів проти журналістів і політиків у Росії – це вбивство Владислава Лістьєва, Галини Старовойтової, Анни Політковської, Павла Хлєбнікова, Наталі Естемірової, Сергія Магнітського та Бориса Нємцова.

Нагадаємо, раніше на обкладинці Charlie Hebdo з’явився господар Кремля Володимир Путін на танку, що цілиться у ворота.

