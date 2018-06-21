18:32
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
Злой Одессит

Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию

868
После ЧМ-2018 футбольную Россию ждет пессимистическое будущее
После ЧМ-2018 футбольную Россию ждет пессимистическое будущее / Фото с открытых источников

Задумывались ли россияне, что ждет их страну после завершения чемпионата мира по футболу? Уверен, что не все, ведь всеобщая эйфория и декалитры льющейся боярки заглушают здравый смысл и притупляют мыслительные процессы. А между тем, об этом уже задумались в ряде рейтинговых агентств, занимающихся аналитикой кредитоспособности стран.

Так, международное рейтинговое агентство Fitch уже рисует пессимистичное будущее футбольной России, которая не только потратила на все это действо рекордные 600 млрд рублей (или даже больше), но и вынуждена будет оплачивать создавшиеся долговые обязательства, а так же поддерживать построенную инфраструктуру.

Читайте также: Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году

Так, по подсчетам агентства содержание стадионов и приданной инфраструктуры будет обходиться ежегодно в 400 млн рублей и если такие города как Москва и Санкт-Петербург еще смогут это себе позволить, то вот настроенное добро в других городах России ляжет тяжким бременем на регионы. Регионы, которые и без того в большинстве своем находятся на грани дефолта.

Как пример приводится "процветающая" Мордовия, у которой дефицит бюджета скачет в пределах 18% - 27%. И, имея дефицитный бюджет, регион должен будет искать еще полмиллиарда для содержания того, что уже вряд ли когда-то будет использовано по назначению.

Собственно, как там говорится: "оле-оле-оле", верно?

Читайте также: Сколько Россия потратила на подготовку к Чемпионату мира по футболу: ошеломляющие цифры

Автор: Злой Одессит
Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Публікації Новини політики Гроші
Джерело: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
сьогодні, 18:00 Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
Віталій Шабунін 133
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сьогодні, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 867
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
сьогодні, 16:29 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
Ірина Полицька 16835
Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
сьогодні, 16:00 Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
Мустафа Найєм 344
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сьогодні, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 929
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук