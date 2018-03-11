Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом

У п'ятницю, 9 березня, в Україні стартував другий етап Чемпіонату України з футболу. Тут команди гратимуть у своїх шістках, на які клуби поділили після закінчення першого етапу.

Нагадаємо, після першого етапу до першої шістки потарпили "Шахтар", "Динамо", "Ворскла", "Зоря", "Верес" та "Маріуполь", які зіграють у два кола. Другу шістку склали "Олімпік", "Олександрія", "Карпати", "Зірка", "Чорноморець" та "Сталь".

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9 березня

Ворскла – Шахтар 0:3

Голи: Феррейра, 22, 36, Марлос, 67, пен.

Через те, що вже у вівторок, 13 березня, "Шахтар" проводитиме матч Ліги чемпіонів проти "Роми" в Італії, матч "гірників" винесли на п'ятницю.

Поле у Полтаві було не надто готове до проведення матчу, і "Шахтар" навіть пропонував перенести гру до Харкова (у "Ворсклі" заявили, що такого звернення не отримували).

Попри це, краще в цій грі дивилися саме технічні гості. Вони і відзначилися тричі. Перший гол на рахунку Факундо Ферейри, який замкнув подачу з флангу головою. Він же і подвоїв рахунок ще до перерви, перекинувши Богдана Шуста, який необережно вийшов з лінії воріт.

Розгромним рахунок встановив Марлос, який чітко реалізував пенальті.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" залишився на 1 місці з 54 очками. "Ворскла" поки третя - 37 очок в активі.

Четвертая подряд разгромная и сухая победа в Премьер-лиге!



«Шахтер» выигрывает красиво в 2018 году! #ВорсклаШахтер



Теперь все мысли об игре с «Ромой» в Лиге чемпионов во вторник. pic.twitter.com/8eYfUBQ7GR — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 березня 2018 р.

10 березня:

Зірка – Сталь 1:2

Голи: Цюпа, 53 – Кузик, 37, Джонатан, 45+1

В матчі аутсайдерів другої групи між "Зіркою" та "Сталлю" дещо неочікувану перемогу здобули гості. В обох результативних атаках "Сталі" активну участь прийняв Максим Задерака. Спочатку з його пасу відзначився Орест Кузик, а вже у доданий до першого тайму час – Джонатан.

Скоротити відставання команда з Кропивницького зуміла лише у другому таймі. Гол на рахунку Цюпи.

Відтак, після цієї перемоги "Сталь" набрала 18 очок. На один бал більше у "Зірки".

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Олександрія – Чорноморець 0:0

Вилучення: Сітало, 74

"Олександрія" приймала "Чорноморець". Статус господарів змусив олександрійців йти вперед, щоб заробляти бали за перемогу. Однак усі атакувальні потуги ні до чого не призвели.

Значно погіршилася ситуація для "Олександрії", коли на 74 хвилині Сітало отримав пряму червону картку. Тож глядачі на стадіоні "Ніка" голів у цьому матчі так і не побачили.

Тепер в активі "Олександрії" 24 очки, "Чорноморець" ж заробив 19

11 березня:

Карпати – Олімпік 0:3

Голи: Біленький, 45 (пен.), Г. Пасіч, 85, Щедрий, 90+2.

Вилучення: Акулінін, 63 (друге попередження)

Львівські "Карпати" проводили вже другий матч з донецьким "Олімпіком" у 2018 році. Однак на відміну від матчу-догравання, коли команди зіграли один тайм, цього разу був повноцінний матч.

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Голи в цьому матчі забивали лише гості. Спочатку Станіслав Біленький реалізував пенальті наприкінці другого тайму. А після того, як "Карпати" залишилися у меншості після вилучення Леоніда Акулініна, "Олімпік" забив ще двічі. Голи на рахунку Геннадія Пасіча та Артема Щедрого.

Маріуполь – Зоря 0:0

Нереалізовані пенальті: Сілас, 45+2

Матч у Маріуполі мав показати, хто з обох команд - "Маріуполь" чи "Зоря" більше заслуговують на четверте місце. Окрім того, це була нагода наблизитися до "Ворскли" і третього місця, яке дає право на пряме потрапляння до групового етапу Ліги Європи.

У першому таймі більш змістовну гру показали гості. Футболісти Юрія Вернидуба більше атакували, і отримали можливість повести у рахунку, коли вже у доданий до першого тайму час у штрафному майданчику збили Артема Громова. Сілас, який пробивав з позначки, не переграв Рустама Худжамова.

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У другому таймі цікавіше дивилися вже господарі. Однак і вони не зуміли пробити Андрія Луніна. Відтак команди зіграли у "суху" нічию і заробили по одному очку, тож залишилися на своїх місцях – "Зоря" на 4 місці з 34 очками, у "Маріуполя" 33 бали та 5 позиція.

Динамо – Верес 1:0

Гол: Мораєс, 14

Останній матч 23 туру УПЛ відбувся у Києві, де "Динамо" приймало "Верес". Ці команди нещодавно зіграли у Львові, і рівняни тоді здобули впевнену перемогу 3:1.

Цього разу все у матчі вирішив єдиний гол, який кияни забили ще у першому таймі. Артем Бєсєдін поборовся із захисниками і перед самим воротарем прокинув м'яч вбік, куди набіг Жуніор Мораєс. Він і замкнув цей простріл.

Цього голу "динамівцям" вистачило для перемоги перед важким матчем-відповіддю 1/8 Ліги Європи з італійським "Лаціо" 15 березня у Києві.