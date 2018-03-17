Футбол. УПЛ. 24 тур. Сталь перемагає Чорноморець на виїзді

У суботу, 17 березня, в Україні стартував 24 тур УПЛ. Або ж другий тур, якщо рахувати розділ чемпіонату на дві групи. В кожній з груп є свої цікаві матчі: у першій групі – боротьба за бронзу та місце в Лізі Європи. У другій шістці – п'ять команд будуть боротися за виживання.

17 березня

Чорноморець – Сталь 0:1

Гол: Кузик, 18

24 тур УПЛ відкривали команди з дна турнірної таблиці. "Сталь" була 12-ою з 18 очками, у одеситів на один бал більше. Ти не менше, саме гості краще дивилися у цій грі, контролюючи її хід. І саме "Сталь" вийшла вперед у цьому матчі ще у першому таймі. Найкращий бомбардир команди Орест Кузик відзначився після подачі Юрія Климчука.

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Цей гол так і став єдиним у цьому матчі, який приніс перемогу "Сталі". Команда з Кам’янська піднімається у турнірній таблиці. Тепер в її активі 21 очко. У "Чорноморця" і надалі 19 балів.

Олімпік – Зірка

18 березня

Верес – Зоря

Олександрія – Карпати

Шахтар – Маріуполь

Динамо – Ворскла