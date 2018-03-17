19:14
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-10°C
-2°C -10°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Футбол. УПЛ. 24 тур. Сталь перемагає Чорноморець на виїзді

134 Читать новость на русском
Футбол. УПЛ. 24 тур. Сталь перемагає Чорноморець на виїзді

У суботу, 17 березня, в Україні стартував 24 тур УПЛ. Або ж другий тур, якщо рахувати розділ чемпіонату на дві групи. В кожній з груп є свої цікаві матчі: у першій групі – боротьба за бронзу та місце в Лізі Європи. У другій шістці – п'ять команд будуть боротися за виживання.

17 березня

Чорноморець – Сталь 0:1

Гол: Кузик, 18

24 тур УПЛ відкривали команди з дна турнірної таблиці. "Сталь" була 12-ою з 18 очками, у одеситів на один бал більше. Ти не менше, саме гості краще дивилися у цій грі, контролюючи її хід. І саме "Сталь" вийшла вперед у цьому матчі ще у першому таймі. Найкращий бомбардир команди Орест Кузик відзначився після подачі Юрія Климчука.

Читайте також: "Мертвий стадіон": як зараз виглядає "Донбас Арена" в окупованому Донецьку

Цей гол так і став єдиним у цьому матчі, який приніс перемогу "Сталі". Команда з Кам’янська піднімається у турнірній таблиці. Тепер в її активі 21 очко. У "Чорноморця" і надалі 19 балів.

Олімпік – Зірка

18 березня

Верес – Зоря

Олександрія – Карпати

Шахтар – Маріуполь

Динамо – Ворскла

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
сьогодні, 19:01 Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
Володимир Шередега 353
101 рік Центральній Раді: перша незалежність України
сьогодні, 18:00 101 рік Центральній Раді: перша незалежність України
Настя Сукач 102
Путин пытается изолировать Россию от всего мира – так легче дольше оставаться у власти
сьогодні, 16:04 Путин пытается изолировать Россию от всего мира – так легче дольше оставаться у власти
Альфред Кох 1502
Нове путінське мислення – гонка озброєння,
сьогодні, 13:54 Нове путінське мислення – гонка озброєння, "збирання" СРСР та початок холодної війни, – експерт
1260
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сьогодні, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 5824
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук