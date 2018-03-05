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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Футбол. Визначилися учасники першої та другої шісток УПЛ та календар матчів

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Матч
Матч "Маріуполь" – "Олімпік" / ФК "Маріуполь"

У неділю, 4 березня, були зіграні матчі 22 туру УПЛ. В ньому визначилися команди, які потрапили у першу та другу шістку за підсумками першої частини чемпіонату.

Головна інтрига була у матчі "Маріуполя" та "Олімпіка". Обидві команди в очній зустрічі мали визначити, хто займе місце у першій шістці, а хто відправиться у другу шістку. Все в грі вирішив єдиний гол Сергія Болбата на 29 хвилині, який приніс перемогу "Маріуполю". Саме ця команда тепер має можливість поборотися за єврокубки.

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Календар першої шістки:

23-й тур (10 березня)
Динамо – Верес
Ворскла – Шахтар
Маріуполь – Зоря

24-й тур (17 березня)
Динамо – Ворскла
Шахтар – Маріуполь
Верес – Зоря

25-й тур (31 березня)
Ворскла – Верес
Маріуполь – Динамо
Зоря – Шахтар

26-й тур (7 квітня)
Динамо – Зоря
Ворскла – Маріуполь
Верес – Шахтар

27-й тур (14 квітня)
Маріуполь – Верес
Зоря – Ворскла
Шахтар – Динамо

28-й тур (21 квітня)
Зоря – Маріуполь
Шахтар – Ворскла
Верес – Динамо

29-й тур (28 квітня)
Ворскла – Динамо
Маріуполь – Шахтар
Зоря – Верес

30-й тур (5 травня)
Динамо – Маріуполь
Шахтар – Зоря
Верес – Ворскла

31-й тур (13 травня)
Маріуполь – Ворскла
Зоря – Динамо
Шахтар – Верес

32-й тур (19 травня)
Динамо – Шахтар
Ворскла – Зоря
Верес – Маріуполь

Варто зазначити, що календар другої шістки, попри те, що відомі всі команди, поки не сформований. Все через те, що матч між "Зіркою" та "Олександрією" перенесли через негоду. Коли обидві команди зіграють свій матч, і стане відомо остаточний вид турнірної таблиці, тоді і буде сформовано календар для цієї групи.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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