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      Футболіст "Боруссії" Д вдруге довів до сліз дитину знущальними фінтами: відео

      630 Читать новость на русском
      Кагава довів до сліз дитину
      Кагава довів до сліз дитину / twitter.com/S_Kagawa0317

      Півзахисник дортмундської "Боруссії" Сіндзі Кагава довів до сліз маленького хлопчика, не давши йому погратися з м'ячем. Це вже вдруге футболіст знущається з дитини.

      У 2017 році Кагава зустрічався з цим же хлопчиком і серією фінтів змусив його розплакатися. Тепер японець знову покликав хлопчика пограти й знову довів того до істерики.

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      Пізніше Кагава виклав відео в соцмережі, де він грається з хлопчиком, і назвав його "Сіндзі проти Цубасі. Реванш".

       

       

      Відзначимо, що хлопчак на відео – це син одного з друзів Сіндзі Кагави.

      Кагава в чемпіонаті Німеччини сезону 2018/19 провів один матч і не відзначився результативними діями. У 2012-2014 роках Сіндзі виступав за "Манчестер Юнайтед".

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      Теги: Спорт Футбол ФК Боруссія Д
      Джерело: 24 Канал
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