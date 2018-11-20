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      Футболіст "Динамо" може перейти в "Шахтар", – ЗМІ

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      Георгій Цитаішвілі може перейти в "Шахтар"
      Георгій Цитаішвілі може перейти в "Шахтар"

      Півзахисник "Динамо" Георгій Цитаішвілі піде з київського клубу, а в його послугах зацікавлені донецький "Шахтар" та "Аякс".

      У футболіста закінчується термін дії його контракту з киянами в цьому місяці, тому він може перейти в "Шахтар" на правах вільного агента, повідомляє FootballHub.

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      Питання подальшого працевлаштування постало Цитаішвілі напередодні зборів у збірній України U-20. Георгій прибув в команду Олександра Петракова, проте не став грати, пославшись на пошкодження коліна.

      "Динамо" вже прибрало півзахисника із заявки команди на офіційному сайті УПЛ.

      Зазначимо, що у поточному сезоні 18-річний Цитаішвілі виступав за команду "Динамо" U-21. Він зіграв за команду 3 матчі в Юнацькій лізі УЄФА, в яких забив 1 гол.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар Динамо
      Джерело: 24 Канал
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