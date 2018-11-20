Футболіст "Динамо" може перейти в "Шахтар", – ЗМІ
Півзахисник "Динамо" Георгій Цитаішвілі піде з київського клубу, а в його послугах зацікавлені донецький "Шахтар" та "Аякс".
У футболіста закінчується термін дії його контракту з киянами в цьому місяці, тому він може перейти в "Шахтар" на правах вільного агента, повідомляє FootballHub.
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Питання подальшого працевлаштування постало Цитаішвілі напередодні зборів у збірній України U-20. Георгій прибув в команду Олександра Петракова, проте не став грати, пославшись на пошкодження коліна.
"Динамо" вже прибрало півзахисника із заявки команди на офіційному сайті УПЛ.
Зазначимо, що у поточному сезоні 18-річний Цитаішвілі виступав за команду "Динамо" U-21. Він зіграв за команду 3 матчі в Юнацькій лізі УЄФА, в яких забив 1 гол.
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