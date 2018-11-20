Футболіст "Динамо" може перейти в "Шахтар", – ЗМІ

Півзахисник "Динамо" Георгій Цитаішвілі піде з київського клубу, а в його послугах зацікавлені донецький "Шахтар" та "Аякс".

У футболіста закінчується термін дії його контракту з киянами в цьому місяці, тому він може перейти в "Шахтар" на правах вільного агента, повідомляє FootballHub.

Читайте також: "Динамо" та "Шахтар" цікавляться 19-річним бразильським талантом

БЛИСКАВКА!

За інформацією FootballHub гравець юнацької збірної України Георгій Цитаїшвіл близький до переходу в Шахтар

Контракт із Динамо спливає цього місяця. Також відомо про пропозицію від Аякса... pic.twitter.com/oXkoDNk1K4 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 20 ноября 2018 г.

Питання подальшого працевлаштування постало Цитаішвілі напередодні зборів у збірній України U-20. Георгій прибув в команду Олександра Петракова, проте не став грати, пославшись на пошкодження коліна.

"Динамо" вже прибрало півзахисника із заявки команди на офіційному сайті УПЛ.

Зазначимо, що у поточному сезоні 18-річний Цитаішвілі виступав за команду "Динамо" U-21. Він зіграв за команду 3 матчі в Юнацькій лізі УЄФА, в яких забив 1 гол.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24