Футболіст "Динамо" не хоче виступати за збірну України

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України U-19 Георгій Цітаішвілі розповів за збірну якої країни планує виступати в майбутньому.

Зазначимо, що зовсім недавно молодий півзахисник продовжив контракт з київським клубом.

Читайте також: Український нападник готовий відмовити "Шахтарю" заради "Динамо"

Мені хотілося б грати в збірній Грузії. Я конкретно поговорю з тренерами і вирішу, що буде краще для мене. Фізично я готовий до гри за дорослу збірну, тому, якщо мене викличуть, то подумаю і прийму рішення. Я не хочу грати в молодіжці,

– сказав Цітаішвілі в інтерв'ю Sportall.ge.

Цітаішвілі народився в Ізраїлі, де в той момент виступав його батько – грузинський футболіст Климентій Цітаішвілі. У структурі київського "Динамо" Цітаішвілі знаходиться з 2012 року.

Георгій Цітаішвілі провів 13 матчів у складі молодіжних збірних України, в яких забив 2 голи і зробив 1 ассист.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24