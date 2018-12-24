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      Футболіст "Динамо" не хоче виступати за збірну України

      533 Читать новость на русском
      Георгій Цітаішвілі
      Георгій Цітаішвілі

      Півзахисник київського "Динамо" і збірної України U-19 Георгій Цітаішвілі розповів за збірну якої країни планує виступати в майбутньому.

      Зазначимо, що зовсім недавно молодий півзахисник продовжив контракт з київським клубом.

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      Мені хотілося б грати в збірній Грузії. Я конкретно поговорю з тренерами і вирішу, що буде краще для мене. Фізично я готовий до гри за дорослу збірну, тому, якщо мене викличуть, то подумаю і прийму рішення. Я не хочу грати в молодіжці,
      – сказав Цітаішвілі в інтерв'ю Sportall.ge.

      Цітаішвілі народився в Ізраїлі, де в той момент виступав його батько – грузинський футболіст Климентій Цітаішвілі. У структурі київського "Динамо" Цітаішвілі знаходиться з 2012 року.

      Георгій Цітаішвілі провів 13 матчів у складі молодіжних збірних України, в яких забив 2 голи і зробив 1 ассист.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Динамо Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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