Футболіст "Динамо": Не хочу згадувати поєдинок із "Маріуполем"

Півзахисник "Динамо" Володимир Шепелєв, підбиваючи підсумки року, назвав найкращий та найгірший матч у році, що минає.

Найбільше футболісту запам’ятався перший матч нинішнього сезону за Суперкубок із "Шахтарем", в якому кияни перемогли.

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"Матч, що не хочу згадувати, – це домашній поєдинок із "Маріуполем" у квітні, коли ми зіграли внічию 1:1 і через це за два тури до кінця чемпіонату втратили шанси на чемпіонство. Наш емоційний та моральний стан після того матчу важко передати словами", – сказав Шепелєв в інтерв'ю клубному сайту.

Також футболіст відзначив матч проти "Шахтаря" навесні, в якому йому вдалося забити гол, а "Динамо" здобуло перемогу.

"Я добре пам’ятаю той поєдинок, враження залишилися чудові, тому що ми тоді обіграли суперників. Крім того, на матч до Харкова приїхали мої родичі, близькі, щоб підтримати мене. І я їх порадував, забивши переможний м’яч. Почувався щасливим, адже що може бути кращим? Та, на жаль, ця перемога не допомогла нам у боротьбі за чемпіонство й не вплинула на кінцевий розподіл місць у турнірній таблиці – у чемпіонаті ми посіли друге місце", – резюмував Шепелєв.

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