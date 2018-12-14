Футболіст "Динамо" перед відпусткою зазнав неприємного перелому

Данський півзахисник київського "Динамо" Міккель Дуелунд зазнав прикрої травми в останньому матчі року.

Футболіст розповів, що зазнав перелому в 6-му турі групового етапу Ліги Європи з чеським "Яблонцем".

Читайте також: "Яблонець" мінімально переміг "Динамо: відео голу

"Хочу сказати величезне спасибі всім, хто написав мені. Я відчуваю любов з Києва, а також з дому. Моя кістка зламана. Очікуємо, що на відновлення знадобиться 2-3 місяці. Для мене це хороші новини. Я повернуся ще сильнішим", – написав Дуелунд в Instagram.

Нагадаємо, що київське "Динамо" програло "Яблонцю" з рахунком 0:1. Однак поразка не завадила столичній команді виграти групу та вийти в 1/16 фіналу. Це був останній матч у році, відтак команда пішла у відпустку.