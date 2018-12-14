Футболіст "Динамо" перед відпусткою зазнав неприємного перелому
Данський півзахисник київського "Динамо" Міккель Дуелунд зазнав прикрої травми в останньому матчі року.
Футболіст розповів, що зазнав перелому в 6-му турі групового етапу Ліги Європи з чеським "Яблонцем".
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"Хочу сказати величезне спасибі всім, хто написав мені. Я відчуваю любов з Києва, а також з дому. Моя кістка зламана. Очікуємо, що на відновлення знадобиться 2-3 місяці. Для мене це хороші новини. Я повернуся ще сильнішим", – написав Дуелунд в Instagram.
Нагадаємо, що київське "Динамо" програло "Яблонцю" з рахунком 0:1. Однак поразка не завадила столичній команді виграти групу та вийти в 1/16 фіналу. Це був останній матч у році, відтак команда пішла у відпустку.
Джерело: 24 Канал
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