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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Футболіст "Динамо" потрапив у збірну групового етапу Ліги Європи

      104 Читать новость на русском
      Віктор Циганков – у топ-3 гравців групового етапу Ліги Європи
      Віктор Циганков – у топ-3 гравців групового етапу Ліги Європи

      Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков потрапив до збірної групового етапу Ліги Європи за версією WhoScored.

      Циганков отримав середню оцінку 7,68, він зіграв 5 матчів, забив 2 голи і віддав 3 гольові передачі.

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      За цим показником він поступається лише форварду "Челсі" Каллуму Хадсон-Одої (7,7) і хавбеку "Бетіса" Джованні Ло Чельсо (7,84).


      Символічна збірна групового етапу Ліги Європи сезону 2018/19 // WhoScored

      Нагадаємо, що "Динамо" за підсумками 6 матчів у Лізі Європи набрало 11 балів та розташувалося на першій сходинці в турнірній таблиці квартету.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Динамо Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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