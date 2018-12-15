Футболіст "Динамо" потрапив у збірну групового етапу Ліги Європи

Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков потрапив до збірної групового етапу Ліги Європи за версією WhoScored.

Циганков отримав середню оцінку 7,68, він зіграв 5 матчів, забив 2 голи і віддав 3 гольові передачі.

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За цим показником він поступається лише форварду "Челсі" Каллуму Хадсон-Одої (7,7) і хавбеку "Бетіса" Джованні Ло Чельсо (7,84).



Символічна збірна групового етапу Ліги Європи сезону 2018/19 // WhoScored

Нагадаємо, що "Динамо" за підсумками 6 матчів у Лізі Європи набрало 11 балів та розташувалося на першій сходинці в турнірній таблиці квартету.

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