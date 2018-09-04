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Футболіст "Динамо" став найкращим гравцем УПЛ в серпні

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Беньямін Вербич – кращий гравець УПЛ в серпні
Беньямін Вербич – кращий гравець УПЛ в серпні / Фото із відкритих джерел

Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич визнаний кращим гравцем УПЛ в серпні.

Всього у голосуванні брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру", а також футболісти, які, на думку нашої експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж серпневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Євген Банада ("Олександрія"), Сергій Гринь ("Арсенал-Київ"), Денис Безбородько ("Десна"), Сергій Літовченко ("Чорноморець").

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Вербич набрав 51% голосів уболівальників. Всього в нинішньому сезоні 24-річний Вербич забив 3 голи і зробив 1 результативну передачу. Топ-3 за підсумками голосування замкнули Сергій Литовченко ("Чорноморець") і Жуніор Мораес ("Шахтар").

Результати голосування за найкращого гравця УПЛ в серпні

Нагадаємо, що найкращим гравцем 7-го туру УПЛ став футболіст "Карпат" Мар'ян Швед, а кращим тренером – наставник "Карпат" Жозе Мораїш.

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Теги: Спорт Динамо УПЛ Футбол Шахтар Олександрія ФК Чорноморець ФК Арсенал-Київ ФК Десна
Джерело: 24 Канал
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