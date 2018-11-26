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      Футболіст "Динамо" та збірної України вдруге став батьком: фото

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      Денис Гармаш з дружиною Сніжаною та дочкою Міланою
      Денис Гармаш з дружиною Сніжаною та дочкою Міланою

      У сім'ї 28-річного футболіста київського "Динамо" і збірної України Дениса Гармаша поповнення.

      Дружина футболіста Сніжана в одному зі столичних пологових будинків народила хлопчика, вагою 3530 грамів і зростом 53 сантиметри. Зазначимо, що для новонародженого вибрали оригінальне ім'я – Ділан.

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      У Дениса Гармаша народилася друга дитина

      Це друга дитина в сім'ї Гармаша. У Дениса вже є трирічна дочка Мілана, у якої хресні батьки екс-одноклубник динамівця Сергій Рибалка та дружина форварда Артема Кравця Анна.

      Цікаво, що Денис Гармаш грає під 19 номером, тому що народився і одружився 19 квітня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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