Футболіст "Динамо" та збірної України вдруге став батьком: фото

У сім'ї 28-річного футболіста київського "Динамо" і збірної України Дениса Гармаша поповнення.

Дружина футболіста Сніжана в одному зі столичних пологових будинків народила хлопчика, вагою 3530 грамів і зростом 53 сантиметри. Зазначимо, що для новонародженого вибрали оригінальне ім'я – Ділан.

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У Дениса Гармаша народилася друга дитина

Це друга дитина в сім'ї Гармаша. У Дениса вже є трирічна дочка Мілана, у якої хресні батьки екс-одноклубник динамівця Сергій Рибалка та дружина форварда Артема Кравця Анна.

Цікаво, що Денис Гармаш грає під 19 номером, тому що народився і одружився 19 квітня.

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