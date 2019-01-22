Футболіст "Динамо" відмовив клубам з Китаю та Мексики

Іспанський новачок "Динамо" Фран Соль розповів, як проходило підписання контракту з київським клубом. Соль зізнався, що мав пропозиції з Мексики та Китаю, однак вирішив виступати за український клуб.

"Були інші клуби, але вони робили пропозиції, які не переконували мене. Потім з’явився варіант із "Динамо". Я спілкувався з президентом, спортивним директором і тренером, вони наполягали, що бажають укласти контракт уже взимку. Таке завзяття переконало мене, а згодом я остаточно відхилив інші варіанти. Зауважу, що мав пропозиції з Китаю та Мексики", – цитує Соля іспанське видання As.

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Соль зізнався, що вирішив залишитися в Європі, оскільки інший напрямок розвитку кар'єри не цікавить його.

"Уявіть, які пропозиції можуть надійти з Мексики чи Китаю. Але цей напрямок ніколи не привертав мою увагу. Я вважаю, що краще залишитися в Європі і знайти команду, з якою можна досягнути успіху.

Гра в Іспанії – те, про що наразі думати не варто. Адже там клуби зараз шукають гравців іншого типу. Але я бачу свій прогрес. У складі "Віллема" мені вдалося забити близько 50 м’ячів, і це у команді-середняку чемпіонату. Я отримав можливість показати себе в "Динамо" і не збираюсь її втрачати", – резюмував футболіст.

Нагадаємо, що 16 січня "Динамо" офіційно оголосило про підписання контракту з Франом Солем. За попередньою інформацією, зарплата 26-річного іспанця в "Динамо" складе 1 мільйон євро на рік.