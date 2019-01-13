Футболіст "Динамо" заявив, що готовий грати в оренді, аніж у дублі

Футболіст луганської "Зорі" Олександр Тимчик, права на якого належать київському "Динамо", розповів про плани на майбутнє. Футболіст розповів, що зимові збори буде проходити з луганським клубом.

Олександр в інтерв'ю "Команда №1" заявив, що не отримував дзвінки з київського "Динамо", щоб відправитися на зимові збори.

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"Не знаю, мені ніхто нічого не говорив з цього приводу, дзвінків не було. У нас 14 січня починаються збори, їду в Запоріжжя, де команда збереться після відпустки", – сказав Тимчик.

Влітку закінчується угода між "Зорею" та "Динамо", проте футболіст заявляє, що готовий ще раз піти в оренду, якщо в Києві не будуть на нього розраховувати.

"Буду повертатися у "Динамо", а там подивимося. Якщо буду підходити тренерському штабу, можливо, отримаю шанс у "Динамо", якщо ні, хочу знову піти в оренду, щоб грати в Прем'єр-лізі, а не в дублі", – відзначив Олександр.

Також футболіст стверджує, що наразі неготовий говорити про те, щоб повноцінно стати гравцем "Зорі". "Тут вже питання до керівників клубів. У мене зараз ще 1,5 року чинний контракт з "Динамо", – сказав Тимчик.

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