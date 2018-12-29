Футболіст "Галатасараю" симулював хворобу і полетів відпочивати на Мальдіви

Захисник "Галатасарая" Сердар Азіз вдавав хворого і замість поєдинку чемпіонату Туреччини полетів у відпустку.

28-річний гравець "жовто-червоних" поскаржився на біль у шлунку і вирушив у відпустку раніше за інших футболістів команди, пише Spor.Haberler.com.

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Він пропустив останній офіційний матч свого клубу в 2018 році, в якому "Галатасарай" розібрався із "Сівасспором" – 4:2. А вже через 12 годин в Instagram дружини Азіза з’явилося фото з Мальдівських островів, де Сердар ніжиться під палючим сонцем.

Головний тренер стамбульців Фатіх Терім уже заявив, що не має наміру використовувати футболіста збірної Туреччини в тренувальному процесі після відпустки, і порадив Азізу шукати новий клуб.

Раніше повідомлялося, що "Галатасарай" домовився про трансфер нападника турецького "Акхісар Беледієспор" Євгена Селезньова.

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