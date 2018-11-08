Футболіст "Манчестер Сіті" вибачився перед "Шахтарем" за дивне пенальті

Форвард "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг, який заробив скандальний пенальті в ворота "Шахтаря", визнав після закінчення гри, що порушення правил не було.

За рахунку 1:0 форвард впав у штрафному майданчику суперника, спіткнувшись об газон, після чого арбітр призначив пенальті.

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Я втік з м'ячем. Не знаю, що сталося далі – опинився на газоні. Не думаю, що там був контакт, впав зі своєї вини. Я запнувся об газон і проїхався по ньому, так що приношу свої вибачення рефері і "Шахтарю",

– цитує Стерлінга Goal.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" розгромив "Шахтар" 6:0. Другий гол у матчі було забито з пенальті, яке призначили у епізоді, де не було порушення правил.

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