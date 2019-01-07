Футболіст отримав травму, а машина з лікарями ще й проїхалася по його нозі: відео
У неділю "Тріндаде" обіграв "Фламенго" (1:0; обидві команди – U-20) в рамках молодіжного Кубка Сан-Паулу. Однак матч запам'ятався курйозним моментом з медичною бригадою.
Півзахисник молодіжки "Тріндаде" Бернардо спершу отримав пошкодження в ігровому епізоді, а потім був добитий – але вже випадково.
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Ногу футболіста переїхала машина, яка повинна була врятувати його від болю.
Відзначимо, що турнір був вперше проведений у 1969 році. Найчастіший володар Кубка – "Корінтіанс". "Мушкетери" брали трофей 10 разів.
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Джерело: 24 Канал
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