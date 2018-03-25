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Футболіст помер під час матчу у Хорватії: момент смерті потрапив на відео

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Футболіст Бруно Бобан помер під час матчу у Хорватії
Футболіст Бруно Бобан помер під час матчу у Хорватії / Фото з відкритих джерел

У Хорватії 25-річний півзахисник Бруно Бобан помер під час футбольного матчу між "Марсон" і "Славонії" від удару м'ячем у груди.

Про це повідомляє місцеве видання HRT Sport.

На 15-їй хвилині матчу хорватської ліги між "Марсон" і "Славонії" м'яч потрапив футболістові Бруно Бобану в район грудей, після чого гравець впав.

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На футбольне поле приїхала карета швидкої допомоги, лікарі борорись за життя футболіста протягом 45 хвилин, та їм не вдалось врятувати життя 25-річного футболіста. Офіційну причину смерті назвуть після розтину.

Півзахисник Бруно Бобан помер під час матчу у Хорватії

Футболіст Бруно Бобан помер під час матчу у Хорватії

Бобан відомий своїми виступами за "Загреб", також грав за "Славонії". У нинішньому сезоні в активі правого півзахисника було 12 забитих м'ячів.

Зазначимо, кілька місяців тому пішов з життя батько Бруно Бобана. Його брат Габріель грає у найсильнішій хорватській лізі за клуб "Осієк".

Футболіст Бруно Бобан помер під час матчу у Хорватії – відео 18+

Нагадаємо, 4 березня раптово помер гравець "Фіорентини" та збірної Італії Давіде Асторі. Сталося це в одному із готелів в Удіне, де його команда мала провести виїзну гру чемпіонату.

А в ніч з 8 на 9 березня помер 18-річний футболіст французького "Туру" Томас Родрігес.

Теги: Новини спорту Втрати Жертви Хорватія
Джерело: 24 Канал
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