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      Футболіст "Шахтаря" кинув виклик Андрію Шевченко: відео

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      Микола Матвієнко кинув виклик Андрію Шевченко
      Микола Матвієнко кинув виклик Андрію Шевченко

      Захисник "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко зважився зіграти з головним тренером національної команди Андрієм Шевченком в гру "Стримай м'яч в повітрі в два дотики".

      Відповідне відео було опубліковано на каналі Mykola Vasylkov в YouTube.

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      До самого останнього раунду рахунок був нічийним, але в підсумку досвід переміг молодість - Шевченко виграв з рахунком 10:9.

      Нагадаємо, що збірна України 16 листопада зіграє зі Словаччиною в рамках Ліги націй. Початок – о 21:45.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Збірна України з футболу Футбол Андрій Шевченко Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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