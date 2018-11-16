Футболіст "Шахтаря" кинув виклик Андрію Шевченко: відео
Захисник "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко зважився зіграти з головним тренером національної команди Андрієм Шевченком в гру "Стримай м'яч в повітрі в два дотики".
Відповідне відео було опубліковано на каналі Mykola Vasylkov в YouTube.
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До самого останнього раунду рахунок був нічийним, але в підсумку досвід переміг молодість - Шевченко виграв з рахунком 10:9.
Нагадаємо, що збірна України 16 листопада зіграє зі Словаччиною в рамках Ліги націй. Початок – о 21:45.
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Джерело: 24 Канал
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