Футболіст "Шахтаря" отримав виклик у збірну Бразилії

Півзахисник донецького "Шахтаря" Маркіньос Сіпріано отримав виклик у збірну Бразилії U20.

Футболіст потрапив до заявки "селесао" на чемпіонат Південної Америки, повідомляє сайт "Шахтаря".

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Турнір стартує в січні 2019 року в Чилі. Бразильці виступатимуть у групі A з господарями, а також Колумбією, Венесуелою й Болівією.

Матчі Бразилії заплановано через день – 19, 21, 23 і 25 січня.

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