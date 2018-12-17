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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Футболіст "Шахтаря" отримав виклик у збірну Бразилії

      179 Читать новость на русском
      Маркіньос Сіпріано
      Маркіньос Сіпріано / shakhtar.com

      Півзахисник донецького "Шахтаря" Маркіньос Сіпріано отримав виклик у збірну Бразилії U20.

      Футболіст потрапив до заявки "селесао" на чемпіонат Південної Америки, повідомляє сайт "Шахтаря".

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      Турнір стартує в січні 2019 року в Чилі. Бразильці виступатимуть у групі A з господарями, а також Колумбією, Венесуелою й Болівією.

      Матчі Бразилії заплановано через день – 19, 21, 23 і 25 січня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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