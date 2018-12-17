Футболіст "Шахтаря" отримав виклик у збірну Бразилії
Півзахисник донецького "Шахтаря" Маркіньос Сіпріано отримав виклик у збірну Бразилії U20.
Футболіст потрапив до заявки "селесао" на чемпіонат Південної Америки, повідомляє сайт "Шахтаря".
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Турнір стартує в січні 2019 року в Чилі. Бразильці виступатимуть у групі A з господарями, а також Колумбією, Венесуелою й Болівією.
Матчі Бразилії заплановано через день – 19, 21, 23 і 25 січня.
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Джерело: 24 Канал
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