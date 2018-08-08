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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Футболіст "Шахтаря" вперше став батьком

62 Читать новость на русском
Максим Малишев
Максим Малишев

У півзахисника донецького "Шахтаря" і національної збірної України Максима Малишева радісна подія.

Дружина Міла подарувала Малишеву сина. Хлопчика зростом 56 сантиметрів і вагою 4 кілограми назвали так само, як і тата, Максимом.

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"Це один із найщасливіших днів у моєму житті. Цілую і дуже люблю свою дружину", – поділився враженнями півзахисник "Шахтаря" на сайті "гірників".

Малишев разом з "Шахтарем" готувався до нового сезону, але змушений знову перенести операцію на травмованому коліні. Період реабілітації займе кілька місяців. Через травми в матчі за Суперкубок України в 2017 році Малишев пропустив практично весь минулий сезон.

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Теги: Новини спорту Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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