Футболіст "Стяуа" під час матчу вкрав у суперника тренерські записки: кумедне відео
У матчі чемпіонату Румунії між "Стяуа" і "Рапідом" трапилася курйозна ситуація: Раул Русеску відібрав тренерську записку у гравця команди суперника.
Ця кумедна ситуація потрапила в об'єктиви телекамер.
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Під час паузи в грі тренер "Рапіда" Горан Дьюрічін вирішив передати записку одному зі своїх підопічних через іншого гравця, однак хитрий форвард "Стяуа" Раул Русеску підкрався ззаду і вихопив клаптик паперу з рук суперника.
Зазначимо, що у цьому матчі "Стяуа" з рахунком 2:1 обіграв "Рапід".
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Джерело: 24 Канал
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