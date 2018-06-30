Футболіст відкрито заявив, що він гей: Усі до мене ставилися з добротою та розумінням
Хавбек "Міннесоти Юнайтед" 23-річний Коллін Мартін публічно сповістив про свою сексуальну орієнтацію і сказав, що він гей.
Новиною півзахисник поділився у Twitter.
Він зазначив, що 29 червня уся команда "Міннесота Юнайтед" проводить Прайд-вечір.
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Це важливий час для мене. Я перше публічно оголошу про те, що я відкритий гей, який грає в MLS. Моїй родині та друзям, включно з партнерами по команді, вже багато років відомо, що я гей,
– додав футболіст.
За словами Мартіна, усі в клубі ставилися до нього виключно з добротою та з розумінням.
"Через це мені було значно легше зважитися на публічний камінг-аут", – додав спортсмен.
Джерело: 24 канал
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