Футболіст влетів у сітку воріт разом з м'ячем і погнув штангу: відео

Кумедний епізод стався на десятій хвилині матчу австралійської А-Ліги між "Централ Кост Марінерс" і "Перт Глорі". Один із футболістів влетів у ворота і погнув стійку.

Захисник гостей Томіслав Мрчела після подачі в штрафний майданчик потужно пробив під поперечину і влетів у ворота з такою силою, що погнув ліву штангу.

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Найприкріше – гол не зарахували через положення поза грою.

Та навіть без цього голу "Перт" вколотив за тайм три м'ячі, а завершив матч розгромом суперника – 4:1.

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