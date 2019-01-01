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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Футболіст влетів у сітку воріт разом з м'ячем і погнув штангу: відео

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      Футболіст поламав стійку воріт
      Футболіст поламав стійку воріт / twitter.com/perthgloryfc

      Кумедний епізод стався на десятій хвилині матчу австралійської А-Ліги між "Централ Кост Марінерс" і "Перт Глорі". Один із футболістів влетів у ворота і погнув стійку.

      Захисник гостей Томіслав Мрчела після подачі в штрафний майданчик потужно пробив під поперечину і влетів у ворота з такою силою, що погнув ліву штангу.

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      Найприкріше – гол не зарахували через положення поза грою.

       

       

      Та навіть без цього голу "Перт" вколотив за тайм три м'ячі, а завершив матч розгромом суперника – 4:1.

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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