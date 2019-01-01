Футболіст влетів у сітку воріт разом з м'ячем і погнув штангу: відео
Кумедний епізод стався на десятій хвилині матчу австралійської А-Ліги між "Централ Кост Марінерс" і "Перт Глорі". Один із футболістів влетів у ворота і погнув стійку.
Захисник гостей Томіслав Мрчела після подачі в штрафний майданчик потужно пробив під поперечину і влетів у ворота з такою силою, що погнув ліву штангу.
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Найприкріше – гол не зарахували через положення поза грою.
Та навіть без цього голу "Перт" вколотив за тайм три м'ячі, а завершив матч розгромом суперника – 4:1.
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Джерело: 24 Канал
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