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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Футболіст з чемпіонату Росії наблизився до переходу в "Олександрію"

      242 Читать новость на русском
      Денис Дедечко
      Денис Дедечко / fcska.ru

      Український футболіст Денис Дедечко вже покинув російський клуб "СКА-Хабаровськ" та готується повернутися в Україну.

      Угоду з 31-річним футболістом було розірвано за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

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      Найближчим часом хавбек, ймовірно, повернеться в Україну. Футболіст має поповнити склад "Олександрії". Зокрема, про це раніше говорив головний тренер команди Володимир Шаран.

      Відзначимо, що Дедечко вже виступав за "Олександрію" в сезоні-2015/16, в складі якої провів 5 ігор і забив 1 гол у всіх турнірах. У складі росіян український футболіст у поточному сезоні провів 25 матчів і забив 5 голів у всіх турнірах.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Трансфери ФК Олександрія
      Джерело: 24 Канал
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