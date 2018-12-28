Футболіст з чемпіонату Росії наблизився до переходу в "Олександрію"

Український футболіст Денис Дедечко вже покинув російський клуб "СКА-Хабаровськ" та готується повернутися в Україну.

Угоду з 31-річним футболістом було розірвано за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

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Найближчим часом хавбек, ймовірно, повернеться в Україну. Футболіст має поповнити склад "Олександрії". Зокрема, про це раніше говорив головний тренер команди Володимир Шаран.

Відзначимо, що Дедечко вже виступав за "Олександрію" в сезоні-2015/16, в складі якої провів 5 ігор і забив 1 гол у всіх турнірах. У складі росіян український футболіст у поточному сезоні провів 25 матчів і забив 5 голів у всіх турнірах.

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