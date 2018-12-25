Футболіст збірної Росії побився з бійцем ММА: відео
Футболіст збірної Росії та "Зеніту" Артем Дзюба провів спаринг з важковаговиком UFC Олександром Волковим.
Офіційний канал футбольного клубу "Зеніт" в YouTube опублікував відеоролик зі спарингом нападника команди Артема Дзюби з важковаговиком UFC Олександром Волковим.
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Варто зазначити, що спаринг бійця і футболіста відбувся в кінці листопада.
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Джерело: 24 Канал
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