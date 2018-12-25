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      Футболіст збірної Росії побився з бійцем ММА: відео

      2091 Читать новость на русском
      Олександр Волков та Артем Дзюба
      Олександр Волков та Артем Дзюба / ФК "Зеніт"

      Футболіст збірної Росії та "Зеніту" Артем Дзюба провів спаринг з важковаговиком UFC Олександром Волковим.

      Офіційний канал футбольного клубу "Зеніт" в YouTube опублікував відеоролик зі спарингом нападника команди Артема Дзюби з важковаговиком UFC Олександром Волковим.

      Читайте також: Гравець збірної України не виключає, що гратиме в Росії

      Варто зазначити, що спаринг бійця і футболіста відбувся в кінці листопада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини Росії Футбол
      Джерело: 24 Канал
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