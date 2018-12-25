Футболіст збірної Росії побився з бійцем ММА: відео

Футболіст збірної Росії та "Зеніту" Артем Дзюба провів спаринг з важковаговиком UFC Олександром Волковим.

Офіційний канал футбольного клубу "Зеніт" в YouTube опублікував відеоролик зі спарингом нападника команди Артема Дзюби з важковаговиком UFC Олександром Волковим.

Читайте також: Гравець збірної України не виключає, що гратиме в Росії

Варто зазначити, що спаринг бійця і футболіста відбувся в кінці листопада.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24