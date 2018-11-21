Футболіст збірної України може перейти в турецький "Галатасарай"
33-річний нападник "Акхісарспора" та збірної України Євген Селезньов найближчої зими може залишити свою команду.
Як повідомляє ресурс Fotomac, турецький агент Селезньова Ахмет Булут запропонував послуги українця "Галатасараю". Булут повідомив клуб, що Селезньов не буде продовжувати контракт з "Акхісаром".
Читайте також: Селезньов відвідав збірну України перед матчем з Туреччиною: фото
Варто зазначити, що чутки раніше неодноразово пов'язували українця саме з "Галатасараєм" – клубом, за який Селезньов давно мріє виступати.
Нагадаємо, що в поточному сезоні на рахунку нападника 11 матчів і 4 голи за свою команду у всіх турнірах.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Вихід США із ракетного договору: у Путіна пригрозили реакцією на загрозу для Росії і Білорусісьогодні , 14:13
-
Ракету-носій Vega з українською комплектацією успішно запустили у космос: фотосьогодні , 14:03
-
Народні депутати не підтримали скасування нових правил оподаткування "євроблях"сьогодні , 13:20
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Формула-1: Sauber презентує новий болід 2 лютого4 січня 2013 , 11:25
Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні17 листопада 2013 , 19:17
Шовковський: Щоб ваші діяння повернулися вам сторицею!18 липня 2014 , 10:56
"Я просто тренер, а не Гаррі Поттер". Правила життя Хосепа Гвардіоли18 січня 2016 , 11:00