Футболіст збірної України може перейти в турецький "Галатасарай"

33-річний нападник "Акхісарспора" та збірної України Євген Селезньов найближчої зими може залишити свою команду.

Як повідомляє ресурс Fotomac, турецький агент Селезньова Ахмет Булут запропонував послуги українця "Галатасараю". Булут повідомив клуб, що Селезньов не буде продовжувати контракт з "Акхісаром".

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Варто зазначити, що чутки раніше неодноразово пов'язували українця саме з "Галатасараєм" – клубом, за який Селезньов давно мріє виступати.

Нагадаємо, що в поточному сезоні на рахунку нападника 11 матчів і 4 голи за свою команду у всіх турнірах.

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